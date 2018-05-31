Политологи: между новым и бывшим главами Приамурья не ожидается конфликтов

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Новому врио губернатора Приамурья Василию Орлову и бывшему главе региона Александру Козлову, придется выстраивать новые отношения, однако конфликтов между ними не ожидается, считают опрошенные РИА Новости политологи.

В среду президент России Владимир Путин назначил Орлова врио главы Амурской области вместо ставшего министром по развитию Дальнего Востока Козлова. Орлов ранее занимал пост министра экономического развития Амурской области, а в 2015 году ушел работать в "Сибур".

Удобная кандидатура

Дальневосточный политолог Сергей Гребенюк рассказал РИА Новости, что сейчас есть две точки зрения на отношения между новым врио главы области Орловым и руководителем Минвостокразвития Козловым.

"Одна – более официальная – о том, что Орлов являлся если не членом команды, то креатурой Козлова. Вторая – менее официальная, тиражируемая в Telegram-каналах, о том, что они были в разных командах. Но так как процесс ухода Козлова был плановым – на повышение, то при назначении Орлова, скорее всего, учитывалось мнение нового главы Минвостокразвития РФ – это стандартная практика", — отметил Гребенюк.

По его словам, в этом случае кандидатура Орлова для Козлова как минимум удобна и компромиссна.

"Кроме того, оба они замыкаются на сильную фигуру полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Поэтому, думаю, конфликтов между Орловым и Козловым не последует", — добавил собеседник.

Гребенюк также отметил, что Козлов с новым назначением теряет часть влияния в региональной повестке, так как происходит переориентация на другие задачи.

Новые отношения

Орлову и Козлову придется выстраивать отношения заново, считает заведующий кафедрой журналистики и издательского бизнеса Школы гуманитарных наук ДВФУ Виктор Бурлаков.

"Будет ли Козлов контролировать Приамурье? Не будет – у него в Минвостокразвития сейчас другие задачи, и на финансовые потоки региона он будет влиять лишь относительно. Кроме того, его куратор, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев будет пресекать его самостоятельные действия. Козлову придется выстраивать отношения со всеми главами регионов Дальнего Востока с нуля, с новых позиций, и в этом случае Орлов не лучше и не хуже других", — сказал политолог.

По словам Бурлакова, Козлов не будет контролировать Приамурье еще и потому, что, уходя из региона, не оставил существенной команды, хотя в области его принимали за своего и внутренних конфликтов не было.