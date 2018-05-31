Глава Партизанска ушел в отставку

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Глава Партизанска Приморского края Александр Зражевский сложил полномочия, с пятницы врио градоначальника станет нынешний первый замглавы администрации Николай Кодин, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.

"Глава Партизанска Александр Зражевский сложил полномочия… Отставка главы стала следствием политики врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко по повышению эффективности управления в муниципалитетах… Во время рабочей поездки в муниципалитет в марте этого года было высказано большое количество жалоб на главу администрации за состояние дорог, работу коммунальных служб, состояние жилфонда", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Тарасенко дал Александру Заржевскому поручения и два месяца для исправления ситуации. Позднее, 15 мая, прошла еще одна встреча с врио губернатора, на которой депутаты Думы Партизанского ГО рассказали, что проблем в городе по-прежнему много.