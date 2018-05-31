В Якутии перенесли представление Николаева Госсобранию и правительству

ХАБАРОВСК, 31 мая — РИА Новости. Айсен Николаев, назначенный исполняющим обязанности главы Якутии, официально будет представлен Госсобранию и правительству региона 1 июня, а не 31 мая, как планировалось ранее, сообщается на сайте Госсобрания республики Саха (Якутия).

Отмечается, что спикер парламента Якутии Александр Жирков подписал документ о внесении изменений в распоряжение о созыве расширенного заседания Совета Государственного собрания (Ил Тумэн) республики Саха (Якутия), где состоится официальное представление Николаева.

"Согласно документу, в пункте 1 распоряжения… слова "31 мая 2018 года в 15.00 часов" заменить словами "1 июня 2018 года в 10.00 часов", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что представлять Николаева будет полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Егор Борисов, возглавлявший Якутию с 2010 года, в понедельник заявил об отставке. Николаев до этого назначения был мэром Якутска.