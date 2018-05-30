САРАТОВ, 30 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Саратовской области принял отставку министра финансов Александра Выскребенцева, который, предположительно, ехал на служебном автомобиле с пьяным водителем, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главы региона Нина Попова.

На прошлой неделе телеканал "Рен-ТВ" опубликовал видео, на котором инспекторы ГИБДД останавливают автомобиль. За рулем легковушки сидит пьяная женщина, а на заднем сиденье лежит мужчина, похожий на Выскребенцева.

На водителя составили протокол за отказ от медицинского освидетельствования. Позднее губернатор назначил служебную проверку в связи с инцидентом, по итогам которой министра финансов региона отправили в отставку.

Ранее представители областной прокуратуры заявили РИА Новости, что изучат сообщения о передаче служебного автомобиля и вождении в нетрезвом виде. В администрации Саратова, где, предположительно, работает женщина, находившаяся за рулем, также пообещали провести внутреннее расследование.

Александру Выскребенцеву 36 лет, в областное правительство он вошел в 2012 году. С 2014 года занимает пост главы минфина. По итогам 2017-го чиновник занял третье место среди министров региона по объему задекларированных доходов (2,75 миллиона рублей).