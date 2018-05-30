Россия и Болгария сожалеют из-за срыва "Южного потока", заявил Путин

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия и Болгария сожалеют из-за срыва "Южного потока", но попробуют "зайти с другой стороны — через Турцию", заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с болгарским премьером Бойко Борисовым.

"Мы сожалеем. Я так понимаю и вижу это — болгарская сторона сожалеет по поводу срыва проекта "Южный поток", потому что, и никто в этом не сомневается, его реализация была бы очень выгодна Болгарии. Но попробуем зайти с другой стороны, в данном случае через Турцию", — сказал Путин.

Он уточнил, что общие потери "Газпрома" в связи с отказом от "Южного потока" составила "примерно 800 миллионов евро".

Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по "Южному потоку", который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода по дну Черного моря в сторону Турции ("Турецкий поток").