Захарова: Россия и Франция переживают хороший момент двусторонних отношений

ПАРИЖ, 30 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Россия и Франция переживают хороший момент двусторонних отношений, пора переходить от мегафонной дипломатии к конструктивному диалогу, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в ходе встречи ассоциации "Франко-российский диалог" в Париже, куда прибыла с неофициальным визитом.

"Мы переживаем очень хороший момент двусторонних отношений, прошёл великолепный саммит в России", — сказала Захарова.

Она отметила, что "не только потому, что он был красиво организован, были обнадеживающие заявления, и не только потому, что были хорошая программа и погода".

"Но потому, что стороны обсудили все вопросы, в том числе, и те, по которым есть самые большие расхождения во взглядах, очень подробно. И ещё потому, что был подписал очень солидный пакет документов", — сказала официальный представитель.

Она подчеркнула, что "от периода мегафонной дипломатии, когда все, что наболело и вызывает раздражения, тут же превращается в обвинения, нужно переходить к конструктивному диалогу".

"Мне кажется, президенты России и Франции продемонстрировали такой подход", — добавила Захарова.

Мария Захарова прибыла в Париж в понедельник с неформальным визитом. За три дня дипломат приняла участие в ряде встреч с французскими депутатами и парламентариями, посетила посольство РФ в Париже, Российский духовно-культурный центр на набережной Бранли и приняла участие во встрече представителей ассоциации "Франко-Российский диалог". Также визит Захаровой был приурочен к первому заседанию Первому заседанию французского-российского Парламентского сигарного клуба, участники которого проводят "сигарную дипломатию".