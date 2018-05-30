Путин надеется, что визит премьера Болгарии улучшит отношения двух стран

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во время встречи. 30 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во время встречи. 30 мая 2018

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что визит премьера Болгарии Бойко Борисова в Россию создаст хорошие условия для развития отношений между странами.

"Очень рад, что после достаточно долгого перерыва приехали к нам, ответили на наше приглашение", — сказал Путин в начале встречи.

"Надеюсь, ваш визит, встреча, переговоры с правительством создадут хорошие условия для развития отношений", — добавил российский президент.

Он отметил, что планирует вопросы взаимодействия по самым разным направлениям, включая экономику, политические контакты, сферу культуры, гуманитарные области.