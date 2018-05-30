Эсеры предложили перенести единый день голосования на октябрь

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Депутаты от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесли в Госдуму проект закона, который предлагает перенести дату единого дня голосования на второе воскресенье октября, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Единый день голосования проходит в России во второе воскресенье сентября — в этом году выборы разного уровня пройдут в регионах страны 9 сентября. Избирательные кампании могут быть назначены в период с 31 мая по 10 июня.

"Мы предлагаем перенести дату единого дня голосования со второго воскресенья сентября на второе воскресенье октября. Практика показала, что решение о голосовании в сентябре было неудачным. На август – начало сентября приходится сезон отпусков, да и тем, кто вышел на работу, нужно время, чтобы втянуться в привычный ритм жизни. В начале осени многие горожане проводят время загородом на дачах и садовых участках. Это негативно сказывается на эффективности предвыборных кампаний партий и кандидатов, которые фактически проходят вхолостую. Граждане не получают достаточно информации, которая помогает им определиться со своими предпочтениями", — приводит слова лидера "Справедливой России" Сергея Миронова его пресс-служба.

По его мнению, перенос единого дня голосования на более поздний срок усилит реальную конкуренцию между политическими силами и отдельными кандидатами, а также будет способствовать более активному участию граждан в выборах.