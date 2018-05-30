Эсеры предложили перенести единый день голосования на октябрь

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Депутаты от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесли в Госдуму проект закона, который предлагает перенести дату единого дня голосования на второе воскресенье октября, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Мы предлагаем перенести дату единого дня голосования со второго воскресенья сентября на второе воскресенье октября. Практика показала, что решение о голосовании в сентябре было неудачным. На август – начало сентября приходится сезон отпусков, да и тем, кто вышел на работу, нужно время, чтобы втянуться в привычный ритм жизни. В начале осени многие горожане проводят время загородом на дачах и садовых участках. Это негативно сказывается на эффективности предвыборных кампаний партий и кандидатов, которые фактически проходят вхолостую. Граждане не получают достаточно информации, которая помогает им определиться со своими предпочтениями", — приводит слова лидера "Справедливой России" Сергея Миронова его пресс-служба.
По его мнению, перенос единого дня голосования на более поздний срок усилит реальную конкуренцию между политическими силами и отдельными кандидатами, а также будет способствовать более активному участию граждан в выборах.