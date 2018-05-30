БАРНАУЛ, 30 мая — РИА Новости. Губернатор Александр Карлин, объявивший в среду о своей отставке, исчерпал себя за время работы в регионе, считает алтайский политолог Константин Емешин.
"Если говорить о причинах отставки Карлина, стоит отметить, что на выборах в Алтайском крае отмечались одни из самых низких показателей по стране за Путина и "Единую Россию", но… Алтайский край традиционно, еще со времен губернатора Михаила Евдокимова, отличался такими электоральными особенностями. А в целом Карлин исчерпал себя", — сказал Емешин.
На этой неделе в отставку ушли главы двух регионов — Владимир Печеный, руководивший Магаданской областью почти 5 лет, и глава Якутии Егор Борисов, занимавший свою должность почти 8 лет.