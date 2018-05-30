В Совфеде назвали дискредитацию Путина главной целью США и их союзников

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Основной целью Запада при попытках повлиять на политику РФ является желание дискредитировать действия российского президента Владимира Путина, говорится в докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, опубликованном на сайте палаты в среду.

"Как показывает доступная комиссии информация, это намерение реализуется под руководством главным образом вашингтонских политических кругов (независимо от их партийной принадлежности) по следующим основным направлениям: дискредитация личности самого Путина и проводимой им внешней и внутренней политики как внутри самой РФ, так и по всему миру, максимальный раскол его окружения, включая не только политические и финансово-экономические круги, но и тех, кто относится к творческой интеллигенции", говорится в документе.

Кроме того, действия Запада направлены на создание в среде творческой интеллигенции ощущения, что именно Путин лишает народ "демократических завоеваний конца восьмидесятых – девяностых годов", организация своеобразной изоляции российского лидера не только на мировой арене, но и внутри РФ, подчеркивают сенаторы.

Предпринимаются меры по формированию "в отечественной предпринимательской среде образа Путина как человека, будто бы препятствующего развитию частного бизнеса в РФ ради сверхдоходов узкого круга его ближайших друзей и соратников, а также его самого, главного источника всех проблем отечественной экономики, включая "санкционное" давление извне", отмечается в докладе. Подчеркивается и "продуцирование и раздувание в СМИ и социальных сетях нарастающего числа разнообразных скандалов и проблем (в том числе надуманных) для того, чтобы спровоцировать лично Путина на неадекватные реакции, заставить его совершать недопустимые ошибки".