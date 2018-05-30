БАРНАУЛ, 30 мая — РИА Новости. Губернатор Алтайского края Александр Карлин подал в отставку, сообщил РИА Новости представитель правительства.

Карлин руководит Алтайским краем с августа 2005 года. Сам губернатор объяснил отставку тем, что сейчас в стране активно идет обновление руководящего состава.

"В этой ситуации я счел для себя правильным и своевременным обратиться с таким заявлением. Решение президента может быть принято в течение дня, и одновременно с этим будет назначен врио губернатора", — заявил он.

Карлин родился в семье депортированных на Алтай поволжских немцев в 1951 году, с отличием окончил Свердловский юридический институт.

С 1972 по 1986 год работал в прокуратуре Бийска и Барнаула, затем занимал различные должности в прокуратуре СССР и России. В 2000-2004 годах работал в Министерстве юстиции. В 2005-м занял пост главы Алтайского края после гибели в автомобильной катастрофе губернатора Михаила Евдокимова.

Кадровые перестановки

Также на этой неделе в отставку ушли главы двух регионов: Владимир Печеный, руководивший Магаданской областью почти пять лет, и глава Якутии Егор Борисов, занимавший свою должность почти восемь лет.

Временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области назначен Сергей Носов. До этого он возглавлял администрацию Нижнего Тагила. Временно исполнять обязанности главы Якутии будет Айсен Николаев.