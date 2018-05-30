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Политика

В Совфеде рассказали, что защитило Россию от попыток повлиять на выборы

10:0930.05.2018
(обновлено: 10:14 30.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкДевушка голосует на выборах президента РФ. Архивное фотоДевушка голосует на выборах президента РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Изменение законодательства и работа органов власти защитили государственный суверенитет РФ, в том числе электоральный, от попыток повлиять на выборы президента России извне, говорится в тезисах доклада комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.

Оглашение итогов голосования на выборах президента РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Климов рассказал о попытках вмешательства в избирательную кампанию в России

На заседании палаты в среду глава комиссии Андрей Климов представит доклад, посвященный итогам выборов президента Российской Федерации.

"Комиссия выявила и обобщила неопровержимые факты противоправного вмешательства извне в выборы президента РФ, которые стали частью системной и целенаправленной работы, направленной на сдерживание России, изменение основ ее внешней и внутренней политики, состава органов государственной власти", — отмечается в проекте.

Сенаторы полагают, что эта кампания началась давно и стала принимать выраженный характер, по крайней мере, с 2011 года. "Основным источником и проводником политики вмешательства выступал Вашингтон", — подчеркивают законодатели.

Оглашение итогов голосования на выборах президента РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Изменение российского законодательства, работа органов власти привели к укреплению государственного суверенитета и не позволили достичь целей агрессивной антироссийской политики", — говорится в документе.

Комиссия выявила 10 основных направлений внешнего вмешательства в выборы президента РФ. В том числе, проведение на территории РФ в преддверии выборов закрытых социологических исследований в интересах зарубежных государственных структур за счет иностранного финансирования, в том числе Пентагона, навязывание извне конкретных кандидатов в президенты РФ.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время встречи. 3 апреля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Также отмечается массированная внешняя пропаганда в течение всего периода — порядка одной тысячи публикаций, включая "день тишины" и день голосования, вплоть до инструкций на русском языке для желающих сорвать выборы. Попыткой вмешательства в дела РФ является и прямое воспрепятствование голосованию граждан, а это десятки тысяч человек, на Украине.

Кроме того, были зафиксированы кибератаки из-за рубежа на ресурсы ЦИК РФ, финансирование (в том числе – с использованием "серых схем") российских "гражданских активистов", участвующих в предвыборной агитации и в "контроле за выборами". Оказание консультационных, информационных и прочих услуг конкретным участникам выборного процесса, публичное непризнание результатов выборов также идут в нарушение избирательного процесса РФ.

Наблюдатели на выборах президента России 2018
© Инфографика
Наблюдатели на выборах президента России 2018

Масштабные провокации

По мнению сенаторов, задокументированные комиссией акты вмешательства были скоординированы с масштабными действиями по различным направлениям – от информационных кампаний до пресловутых санкций, а также откровенных провокаций, включая "дело Скрипаля", "химические атаки в Сирии" и других.

Мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.18 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сенаторы отмечают "распространение клеветы в отношении Владимира Путина, российской политической системы и выборов, внешней и внутренней политики РФ в целях создания негативных образов среди избирателей и у внешней аудитории (в частности, вокруг гарантировано популярных спортивных, правозащитных, религиозных, гендерных тем)". Предпринимались и попытки стимулирования раскола и недовольства внутри российского общества.

"По данным комиссии, менее 1% инопубликаций на тему президентских выборов 2018 года содержали позитивную оценку выборов, а отчетливый негатив – более половины", отмечается в проекте.

Кто и как финансирует выборы
© Инфографика
Кто и как финансирует выборы

Законодательные меры

Парламентарии считают, что остается необходимость формирования общественного иммунитета против внешнего вмешательства.

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В частности, предлагается закрепить законом определение вмешательства извне во внутренние дела РФ; запретить назначение в качестве доверенных лиц кандидатов на выборах всех уровней лиц с иностранным ("двойным") гражданством.

По мнению сенаторов, необходимо предусмотреть административную и уголовную ответственность для неграждан РФ, принимающих в любой форме участие в избирательных кампаниях в России. Предлагается и "запретить изготовление агитматериалов за рубежом для использования на территории РФ".

Законодатели предлагают также предусмотреть в законодательстве понятие "нежелательная деятельность" для физических лиц, вводить особый характер отношений с государствами, которые применяют санкции в отношении РФ, активизировать судебно-претензионную работу по факту противоправных и клеветнических действий зарубежных стран.

В Совфеде считают важным использование всех доступных международных площадок для объединения усилий в деле противодействия вмешательству извне во внутренние дела суверенных государств.

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