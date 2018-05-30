МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров посетит КНДР. Официальный визит назначен на 31 мая, сообщается на сайте МИД.
Ситуация вокруг Корейского полуострова
Основная претензия к Пхеньяну со стороны международного сообщества — ядерные испытания. В свою очередь, КНДР недовольна учениями США и их союзников, в частности Южной Кореи, у своих границ.
Недавно Пхеньян объявил, что берет курс на денуклеаризацию, что вызвало временное потепление в диалоге с Вашингтоном. Дональд Трамп и Ким Чен Ын даже планировали встретиться, чтобы обсудить стабилизацию отношений. Однако на прошлой неделе американский лидер отказался от саммита.
Позже появилась информация о возможном возобновлении подготовки к встрече Трампа и Ким Чен Ына.
На прошлой неделе Владимир Путин выразил надежду на возобновление диалога Пхеньяна и Вашингтона и заявил, что США не следует занимать жесткую позицию в отношении КНДР.