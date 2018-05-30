МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров посетит КНДР. Официальный визит назначен на 31 мая, сообщается на сайте МИД.

Ситуация вокруг Корейского полуострова

Глава российского внешнеполитического ведомства обсудит двустороннюю повестку дня, ситуацию вокруг Корейского полуострова и другие международные проблемы.

Основная претензия к Пхеньяну со стороны международного сообщества — ядерные испытания. В свою очередь, КНДР недовольна учениями США и их союзников, в частности Южной Кореи, у своих границ.

Недавно Пхеньян объявил, что берет курс на денуклеаризацию, что вызвало временное потепление в диалоге с Вашингтоном. Дональд Трамп и Ким Чен Ын даже планировали встретиться, чтобы обсудить стабилизацию отношений. Однако на прошлой неделе американский лидер отказался от саммита.

Примечательно, что за несколько часов до этого в КНДР в рамках денуклеаризации демонтировали единственный в стране полигон для подземных ядерных испытаний.

Позже появилась информация о возможном возобновлении подготовки к встрече Трампа и Ким Чен Ына.

На прошлой неделе Владимир Путин выразил надежду на возобновление диалога Пхеньяна и Вашингтона и заявил, что США не следует занимать жесткую позицию в отношении КНДР.