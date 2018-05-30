Гордума Якутска приняла отставку мэра Айсена Николаева

ХАБАРОВСК, 30 мая — РИА Новости. Депутаты городской думы Якутска на внеочередном заседании в среду приняли отставку мэра Айсена Николаева, который ранее был назначен исполняющим обязанности главы Якутии, сообщается на сайте думы.

Прежний руководитель региона Егор Борисов в понедельник заявил о своей добровольной отставке. Николаев до назначения и.о. главы республики был мэром города Якутск.

Отмечается, что в среду состоялось внеочередная сессия Якутской городской думы, где обсуждался один вопрос — принятие отставки главы города Якутск Айсена Николаева.

"Якутская городская дума приняла отставку главы города Якутска Айсена Николаева", — информирует дума.

Отмечается, что в соответствии с уставом города Якутск будут объявлены новые выборы главы города. Николаев пожелал, чтобы управление городом продолжил человек из сложившейся команды управленцев.