Доверие к командам: президент назначил врио губернаторов двух регионов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Еще два региона России, главы которых ушли в федеральное правительство, получили во вторник новых руководителей: временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области стал тюменский мэр Александр Моор, а Ямало-Ненецкого автономного округа – вице-губернатор Дмитрий Артюхов. Эксперты обращают внимание на то, что оба они представители нынешних региональных элит, и говорят об эволюции управления.

Губернаторские выборы в обоих регионах пройдут 9 сентября.

По стопам предшественника

Предшественник Моора во главе Тюменской области Владимир Якушев 18 мая был назначен главой федерального Минстроя. А сам Моор до нынешнего назначения занимал пост мэра Тюмени.

Карьерный путь Моора в органах власти почти идентичен опыту его предшественников — Якушева: мэр Тюмени тоже пришел во власть из банковской отрасли, а перед тем как стать главой городской администрации в 2011 году, тоже в течение пяти лет был заместителем губернатора – курировал экономику и имущественные отношения. По итогам первого квартала 2018 года Моор возглавил рейтинг лучших мэров России по версии центра информационных коммуникаций "Рейтинг" и Финансового университета при правительстве России, он лидировал в этом списке последние пару лет.

Менее чем за месяц до назначения нового федерального правительства Моор окончил "курсы для будущих губернаторов" – тренинг для президентского кадрового резерва. В мае президент Владимир Путин наградил главу Тюмени медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Моор – выпускник потока Высшей школы госуправления РАНХиГС. Он учился вместе с другими нынешними временно исполняющими обязанности глав регионов, которым предстоят выборы 9 сентября — Андреем Травниковым (Новосибирская область), Станиславом Воскресенским (Ивановская), Александром Цыбульским (Ненецкий автономный округ), Глебом Никитиным (Нижегородская), Александром Бурковым (Омская) и Андреем Клычковым (Орловская).

В полпредстве Уральского федеральном округе высоко оценили работу бывшего мэра Тюмени.

"Кадровые назначения, которые идут в УрФО, невероятно точные. Для Тюменской области кандидатура Александра Моора, бывшего мэра Тюмени, является абсолютно адекватной. Этот человек всегда был членом команды Собянина (руководил областью в 2001-2005 годах), впоследствии Владимира Якушева. Этот человек всегда показывал динамику в работе, в том числе на посту главы Тюмени. Он человек принципов, своего слова, поэтому нет сомнений, что это будет эффективный, современный и динамичный губернатор", — сказал РИА Новости заместитель президентского полпреда Борис Кириллов.

В полпредстве также отметили, что осенью у Моора есть все шансы выиграть выборы. "Уверен, что избиратели окажут ему соответствующее доверие. Этот человек отвечает за свои слова. Жители города Тюмени, а это все-таки почти половина Тюменской области, это прекрасно знают", — сказал Кириллов.

Самый молодой

Губернаторское кресло в Ямало-Ненецком округе освободилось 18 мая, когда Путин назначил руководителя региона Дмитрия Кобылкина на пост главы федерального Минприроды.

Артюхов сразу после своего назначения поблагодарил президента за доверие и пообещал приложить все силы, чтобы вести регион вперед. "Благодарен главе государства за оказанное мне высокое доверие. Сделаю все возможное для того, чтобы в полной мере его оправдать. Я вырос на Ямале, это мой дом. Все запланированное будет реализовано… Приложу все силы для того, чтобы и впредь вести регион только вперед и оправдать ожидания земляков", — сказал он.

В случае победы на губернаторских выборах в сентябре Артюхов станет самым молодым губернатором – в феврале ему исполнилось 30 лет. До этого самым молодым был глава Калининградской области Антон Алиханов (31 год, на момент назначения ему также было 30).

Артюхов окончил Тюменский государственный университет, получил степень МВА в Сингапурском университете управления. С 2010 года он работает в аппарате ямало-ненецкого губернатора, в том числе в качестве помощника главы региона, занимаясь, в частности, экономикой и инвестициями. В начале 2016 года Артюхов был назначен вице-губернатором. По данным ряда уральских СМИ, в 2017 году он проходил курсы подготовки будущих губернаторов, которые проводила РАНХиГС совместно с администрацией Кремля. Согласно информации из открытых источников, его отец — Андрей Артюхов — занимает пост первого вице-спикера Тюменской областной думы (ЕР).

В полпредстве Уральского округа уверены, что возраст не помешает Артюхову возглавлять регион, так как он прошел серьезную школу, которую ему дал предыдущий губернатор.

"Артюхов – это яркий пример движения так называемых кадровых листов, которые организованы под эгидой президента РФ и которые активно патронируются (первым замглавы кремлевской администрации) Сергеем Кириенко. В нашем случае мы имеем соотношение молодости и опыта работы. Артюхов был последнее время заместителем губернатора Дмитрия Кобылкина, он реализовывал все функции и полномочия на самом сложном направлении, в том числе формирования транспортной инфраструктуры и освоения арктического шельфа, а также задачи на полуострове Арктика", – сказал Кириллов.

Кобылкин также выразил уверенность, что Артюхов справится с руководством региона.

"Для меня главное то, что он родной для Ямала, и Ямал ему дорог. Пост губернатора – это серьезное испытание, нужно будет включаться сразу, не упускать ничего. Уверен, Артюхов справится. И земляки его поддержат, потому что он будет работать для них, для региона", — цитирует Кобылкина пресс-служба регионального правительства.

Доверие к командам

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что назначение врио губернаторов Тюменской области и Ямало-Ненецкого округа из самих регионов говорит о доверии к команде региональных управленцев.

"Если назначается представитель той же команды, это означает, что радикальных кадровых изменений в системе не будет, а вместо революционного ожидается эволюционный путь замены и развития. Во-вторых, это дополнительное доказательство того, что этим командам доверяют", — сказал Журавлев.

Он напомнил, что в ходе предыдущих пакетных губернаторских ротаций, которые в СМИ окрестили "большим губернаторопадом", на место врио глав регионов приходили "варяги" со своими командами. По словам Журавлева, при немногочисленности региональной элиты это приводило к замещению старой команды. В случае с ЯНАО и Тюменской областью можно, наоборот, говорить о преемственности, говорит он.

"Если основная масса губернаторопада – это не преемственность, а слом, то сейчас это именно эволюция. Поставили более современных по подходам, более молодых и энергичных, но, в общем-то, представителей той же команды, которая будет продолжать управлять регионом, только чуть изменив технологические подходы. Вместо крепкого хозяйственника приходит современный менеджер", — пояснил эксперт.