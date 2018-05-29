Путин назначил Бочарникова послом России в Азербайджане

Панорама города Баку и Бакинской бухты в Каспийском море

Панорама города Баку и Бакинской бухты в Каспийском море

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бочарникова послом РФ в Азербайджане, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Бочарникова Михаила Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Азербайджанской Республике", — говорится в тексте указа.

Бочарникова сменил Владимира Дорохина, который был послом России в Азербайджане с 2009 года. В ноябре 2017 года Дорохин был освобожден от своих обязанностей.