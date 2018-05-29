МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал аннулирование своей американской визы "беспардонным поведением", у которого нет ничего общего с международным правом.
Политик также добавил, что он обратился в комитет по защите прав парламентариев межпарламентского союза и ожидает решения комитета. После этого будет решено, какие шаги предпринять дальше.
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