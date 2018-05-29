МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал аннулирование своей американской визы "беспардонным поведением", у которого нет ничего общего с международным правом.

"Это беспардонное поведение, не имеющее ничего общего ни с международным правом, ни с теми представлениями о межпарламентской дипломатии, о политическом диалоге, свободе мнения. Я уверен, что меня наказали за мои убеждения, мою политическую деятельность, никак не связанную с США, но все это сейчас попрано США", — сказал Косачев журналистам на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Политик также добавил, что он обратился в комитет по защите прав парламентариев межпарламентского союза и ожидает решения комитета. После этого будет решено, какие шаги предпринять дальше.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Форума "Примаковские чтения-2018".