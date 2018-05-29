Дмитрий Артюхов прокомментировал свое назначение на пост врио главы ЯНАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов выразил благодарность президенту РФ за высокое доверие и подчеркнул, что приложит все силы, чтобы вести регион вперед.
"Благодарен главе государства за оказанное мне высокое доверие. Сделаю все возможное для того, чтобы в полной мере его оправдать. Я вырос на Ямале, это мой дом. Все запланированное будет реализовано… Приложу все силы для того, чтобы и впредь вести регион только вперед и оправдать ожидания земляков", — цитирует пресс-служба правительства ЯНАО слова Артюхова.
Ранее Путин назначил Кобылкина главой Минприроды, приняв его отставку с должности главы ЯНАО по собственному желанию.