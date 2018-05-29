Эксперт: новых врио губернатора готовили к карьерному росту

Президент РФ Владимир Путин и Дмитрий Артюхов во время встречи. 29 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и Дмитрий Артюхов во время встречи. 29 мая 2018

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. 29 мая Владимир Путин назначил Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области, а Дмитрия Артюхова — временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Комментируя РИА Новости эти назначения, руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что Моор и Артюхов прошли кадровый отбор и участвовали в специализированных образовательных программах.

"Они прошли кадровый отбор, участвовали в образовательных программах РАНХиГС и администрации президента. То есть эти люди из кадрового резерва, которых действительно готовили к карьерному росту", — отметил Кузнецов.

Также эксперт отметил, что эти назначения являются отражением последних тенденций нацеленности администрации президента на качественные изменения управленческих кадров в стране.

"Администрация президента занимается обновлением управленческих кадров. Люди проходят образовательные программы. Всех готовят, ищут наиболее эффективных людей и стремятся их использовать наиболее эффективным способом", — заявил Кузнецов.

Во вторник президент Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Моора губернатором в связи с досрочным прекращением полномочий главы Тюменской области Владимира Якушева. Прежний губернатор Тюменской области Владимир Якушев 18 мая был назначен главой Минстроя. Александр Моор — выпускник потока Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Также во вторник временно исполняющим обязанности главы Ямало-Ненецкого автономного округа был назначен Дмитрий Артюхов. С 2010 года Артюхов работал в аппарате губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе в качестве помощника Дмитрия Кобылкина, занимаясь, в частности, экономическими вопросами и инвестициями. В начале 2016 года был назначен заместителем главы региона. В 2017 году Артюхов прошел курсы подготовки будущих губернаторов, которые проводил РАНХиГС совместно с администрацией президента РФ.