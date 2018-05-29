Новый глава Тюменской области заявил, что продолжит курс Якушева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая — РИА Новости, Ольга Ерачина. Бывший мэр Тюмени Александр Моор, назначенный врио губернатора Тюменской области, продолжит курс, начатый экс-губернатором региона Владимиром Якушевым, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь главы области Ольга Фролова.

"Назначение на пост губернатора Тюменской области для него было неожиданным. В настоящий момент он сосредоточен на оперативных задачах — до проведения выборов. Подчеркнул, что он продолжит тот курс, те программы, которые были начаты прежним главой региона Владимиром Владимировичем Якушевым", — сказала собеседница агентства.

Президент России Владимир Путин во вторник назначил Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области, соответствующий указ размещен на сайте Кремля. Якушев 18 мая был назначен главой Минстроя.

Моор — выпускник потока Высшей школы госуправления РАНХиГС. Он учился вместе с нынешними временно исполняющими обязанности глав регионов, которым предстоят выборы в единый день голосования — 9 сентября 2018 год — Андреем Травниковым (Новосибирская область), Станиславом Воскресенским (Ивановская), Александром Цыбульским (Ненецкий автономный округ), Глебом Никитиным (Нижегородская), Александром Бурковым (Омская) и Андреем Клычковым (Орловская).