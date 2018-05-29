На "Прямую линию с Владимиром Путиным" поступило более 148 тысяч вопросов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Более 148 тысяч звонков с вопросами поступило в call-центры к "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 7 июня, сообщили в эфире канала "Россия 24".

Как отмечается, средняя продолжительность одного звонка длится около 7 минут.

Кроме того, более 16 тысяч вопросов поступило на сайт, поступило 55 тысяч SMS и 4,5 тысячи MMS с вопросами президенту.

Как отметили в эфире телеканала, работают четыре call-центра – в Москве, Челябинске, Липецке и Екатеринбурге.

На сайте, который предназначен для освещения хода прямого общения Путина с гражданами, приводится несколько популярных вопросов. В частности, россияне спрашивают о переменах в кабинете министров: планируется ли создание новых научно-образовательных центров в связи с разделением министерства образования на два ведомства. "Когда перестанут так быстро расти цены на бензин?" — вопрос из раздела экономики.

Также в списке популярных вопросов есть и о том, что страну ждет после 2024 года.

Граждане интересуются, зачем повышать пенсионный возраст, а также мнением президента о том, способно ли "новое" старое правительство на что-то прорывное".

В эфире телеканала "Россия 24" сообщили, что от граждан поступают вопросы о местах в детских садах, дорогах, развитии транспорта и инфраструктуры, спорта, в частности Чемпионата мира по футболу 2018. Как сообщил телеканал, вопросы сортируют по разделам, например: спорт, туризм, предпринимательство, санкции, сельское хозяйство, чемпионат мира 2018 года, экономика, экология, регионы.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.