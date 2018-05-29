МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил 30-летнего Дмитрия Артюхова временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

В пятницу Путин назначил Дмитрия Кобылкина главой Минприроды, приняв его отставку с должности главы ЯНАО по собственному желанию.

"Назначить Артюхова Дмитрия Андреевича временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа", — говорится в документе.

Артюхов, проходивший отбор в конкурсе "Лидеры России", в случае победы на выборах станет самым молодым губернатором – в феврале ему исполнилось 30 лет. До этого самым молодым главой региона был губернатор Калининградской области Антон Алиханов, которому 31 год. Артюхов также является самым молодым заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Артюхов окончил Тюменский государственный университет, получил степень МВА в Сингапурском университете управления. С 2010 года работает в аппарате губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе в качестве помощника Дмитрия Кобылкина, занимаясь, в частности, экономическими вопросами и инвестициями. В начале 2016 года был назначен заместителем главы региона. По данным ряда уральских СМИ, проходил в 2017 году курсы подготовки будущих губернаторов, которые проводил РАНХиГС совместно с администрацией президента РФ. Согласно информации из открытых источников, его отец — Андрей Артюхов — занимает пост первого вице-спикера Тюменской областной думы.