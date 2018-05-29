В Госдуме создадут рабочую группу по малому и среднему бизнесу

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Рабочая группа по малому и среднему бизнесу создана в Госдуме РФ для реализации майского указа, сообщил РИА Новости депутат, председатель партии "Гражданская платформа" Рифат Шайхутдинов.

"Мы делаем сейчас рабочую группу по малому и среднему предпринимательству в Госдуме по реализации программы, которая вошла в майский указ, что малому и среднему бизнесу за 6 лет нужен прирост практически на 50-60% — это достаточно большой рывок, и просто так его теми темпами, как сделал сейчас Минэкономики, нам этого не добиться, безусловно. Поэтому здесь будут нужны серьезные законодательные решения и я, как председатель экспертного совета по малому бизнесу, соответственно, сейчас собираю рабочую группу, которая будет сейчас разрабатывать целую серию этих законопроектов", — заявил Шайхутдинов РИА Новости во вторник.

Депутат пояснил, что решение о создании рабочей группы было принято на прошлой неделе. "Буквально было принято на прошлой неделе, были приняты рекомендации по результатам слушаний, которые мы провели. Мы провели парламентские слушания по малому и среднему бизнесу, по результатам этих слушаний были рекомендации, и в рамках этих рекомендаций было принято создавать такую рабочую группу", — пояснил Шайхутдинов.