Моор назначит и.о. мэра Тюмени после возвращения из Москвы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Врио губернатора Тюменской области Александр Моор назначит исполняющего обязанности мэра областного центра по возвращении из Москвы, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Гульнара Сидоркина.

Президент России Владимир Путин во вторник назначил Моора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области, соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

В течение последних семи лет Моор возглавлял тюменскую горадминистрацию. По уставу Тюмени в связи с досрочной отставкой мэра исполнять обязанности главы города должен его заместитель. "Первого заместителя у него нет, поэтому Моор определит преемника сам, когда вернется из Москвы", — сказала собеседница агентства.