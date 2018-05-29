В полпредстве УрФО прокомментировали назначение Моора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая — РИА Новости. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских высоко оценивает работу бывшего мэра Тюмени Александра Моора, назначенного Владимиром Путиным врио губернатора Тюменской области, и считает высокими его шансы стать избранным главой региона, считает заместитель полпреда Борис Кириллов.

Президент России Владимир Путин во вторник назначил Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области, соответствующий указ размещен на сайте Кремля. Прежний губернатор Тюменской области Владимир Якушев 18 мая был назначен главой Минстроя.

"Кадровые назначения, которые идут в УрФО, невероятно точные. Для Тюменской области кандидатура Александра Моора, бывшего мэра Тюмени, является абсолютно адекватной. Этот человек всегда был членом команды Собянина, впоследствии Владимира Якушева. Этот человек всегда показывал динамику в работе, в том числе на посту главы Тюмени. Он человек принципов, своего слова, поэтому нет сомнений, что это будет эффективный, современный и динамичный губернатор", — сказал Кириллов РИА Новости.

В полпредстве отметили, что осенью у Моора есть все шансы стать избранным главой Тюменской области. "Уверен, что избиратели окажут ему соответствующее доверие. Этот человек отвечает за свои слова. Жители города Тюмени, а это все-таки почти половина Тюменской области, это прекрасно знают", — отметил Кириллов.

Моор – выпускник потока Высшей школы госуправления РАНХиГС.