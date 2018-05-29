В полпредстве УрФО прокомментировали назначение Моора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая — РИА Новости. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских высоко оценивает работу бывшего мэра Тюмени Александра Моора, назначенного Владимиром Путиным врио губернатора Тюменской области, и считает высокими его шансы стать избранным главой региона, считает заместитель полпреда Борис Кириллов.
"Кадровые назначения, которые идут в УрФО, невероятно точные. Для Тюменской области кандидатура Александра Моора, бывшего мэра Тюмени, является абсолютно адекватной. Этот человек всегда был членом команды Собянина, впоследствии Владимира Якушева. Этот человек всегда показывал динамику в работе, в том числе на посту главы Тюмени. Он человек принципов, своего слова, поэтому нет сомнений, что это будет эффективный, современный и динамичный губернатор", — сказал Кириллов РИА Новости.
Моор – выпускник потока Высшей школы госуправления РАНХиГС.