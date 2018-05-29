Украинский конфликт использовали для изоляции России, заявил Грушко

СКВА, 29 мая — РИА Новости. Украинский конфликт был использован в геополитических целях, для изоляции России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Конфликт на Украине — рукотворный. Он возник, во многом, из-за того, что Украину пытались поставить перед искусственным выбором между Россией и Европой", — сказал Грушко в кулуарах международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

Он подчеркнул, что украинский конфликт стал препятствием для "нормального развития естественных отношений России и Европы".

"В Европе было много разных конфликтов, но именно украинский был использован в геополитических целях для того, чтобы изолировать Россию, "наказать", используя различные средства — экономические — санкции, военные — через НАТО, информационные", — сказал Грушко.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения-2018".