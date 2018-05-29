Россияне хотят расспросить Путина о пенсионном возрасте и ценах на бензин

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Граждане России в ходе предстоящей прямой линии с главой государства Владимиром Путиным хотят спросить о состоянии дорог, росте цен на бензин, пенсионной реформе и будущем страны после 2024 года.

На сайте, который предназначен для освещения хода прямого общения Путина с гражданами, приводится несколько популярных вопросов. В частности, россияне спрашивают о переменах в кабинете министров: планируется ли создание новых научно-образовательных центров в связи с разделением министерства образования на два ведомства. "Когда перестанут так быстро расти цены на бензин?" — вопрос из раздела экономики.

Также в списке популярных вопросов есть и о том, что страну ждет после 2024 года.

Граждане интересуются, зачем повышать пенсионный возраст, а также мнением президента о том, способно ли "новое" старое правительство на что-то прорывное".

В эфире телеканала "Россия 24" сообщили, что от граждан поступают вопросы о местах в детских садах, дорогах, развитии транспорта и инфраструктуры. Как сообщил телеканал, вопросы сортируют по разделам, например: спорт, туризм, предпринимательство, санкции, сельское хозяйство, чемпионат мира 2018 года, экономика, экология, регионы.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.