Опубликованы первые вопросы, которые задали Путину для "Прямой линии"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. На сайте проекта "Прямая линия" появились первые вопросы, которые россияне хотя задать Владимиру Путину. Они касаются проблем экономики, социального обеспечения и коммунально-бытового обслуживания, а также экологии.

В рубрике "Популярное" традиционно есть и вопросы о науке. В одном из них речь идет о новом ведомстве — Министерстве науки и просвещения. Автор интересуется, планируется ли создание научно-образовательных центров и активная интеграция вузов и институтов Академии наук.

В разделе "Вопросы экономики" россияне спрашивают о росте цен на бензин.

Помимо этого, пользователей интересует программа обеспечения жильем молодых семей и увеличение пенсионного возраста.

Еще один вопрос касается реформы "Чистая страна" — житель деревни Свистягино Воскресенского района Подмосковья просит перенести строительство мусоросжигательного завода подальше от места проживания людей.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 7 июня.