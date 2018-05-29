Опубликованы первые вопросы, которые задали Путину для "Прямой линии"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. На сайте проекта "Прямая линия" появились первые вопросы, которые россияне хотя задать Владимиру Путину. Они касаются проблем экономики, социального обеспечения и коммунально-бытового обслуживания, а также экологии.
В рубрике "Популярное" традиционно есть и вопросы о науке. В одном из них речь идет о новом ведомстве — Министерстве науки и просвещения. Автор интересуется, планируется ли создание научно-образовательных центров и активная интеграция вузов и институтов Академии наук.
В разделе "Вопросы экономики" россияне спрашивают о росте цен на бензин.
Помимо этого, пользователей интересует программа обеспечения жильем молодых семей и увеличение пенсионного возраста.
Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 7 июня.