Экс-глава Магаданской области заявил, что покидает пост с чистым сердцем

МАГАДАН, 29 мая — РИА Новости, Людмила Щербакова. Владимир Печеный, покинувший пост губернатора Магаданской области, заявил, что за время его работы сделано много хорошего, так что ему не стыдно смотреть людям в глаза.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник отправил в отставку по собственному желанию Печеного и подписал указ о назначении мэра Нижнего Тагила Сергея Носова временно исполняющим обязанности главы Колымы. После чего провел рабочую встречу с Носовым и сообщил ему о решении. Экс-губернатор Магаданской области Владимир Печеный заявил, что намерен остаться на Колыме и помогать новому главе территории.

"Готов я с открытыми глазами и чистым сердцем смотреть в глаза большинству жителей Магаданской области. Понимаю, что не все получалось, что есть, наверное, кто-то, кто недоволен и кому-то что-то не удалось решить. Это и невозможно. И понимаю, что есть чувство неудовлетворенности во многих вопросах. Но по крайней мере мне не стыдно за все, что я делал на территории в разных должностях, в которых работал. Потому что искренне хотел сделать лучше", — заявил Печеный на пресс-конференции во вторник.

Он добавил, что прибытие временно исполняющего обязанности главы Колымы Сергея Носова ожидают в среду.