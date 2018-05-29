Россия надеется, что визит Путина в Китай придаст импульс сотрудничеству

ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что предстоящий в июне визит в Китай президента РФ Владимира Путина придаст новый импульс для реализации потенциала стратегического партнерства двух стран, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Как уже говорилось, главным политическим событием текущего года в двусторонних отношениях, безусловно, станет предстоящий в следующем месяце визит президента Путина в Китай и планируемая встреча в верхах, подготовка к ней идет полным ходом", — заявил Моргулов на церемонии открытия международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".

По его словам, РФ рассчитывает, "что по итогам не только будет подтверждена преемственность двустороннего стратегического партнерства, но и придан общий импульс дальнейшей реализации его практически неисчерпаемого потенциала".

Как ожидается, российский президент в июне этого года совершит государственный визит в Китай, а также примет участие в саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Циндао 9-10 июня.