"Ожидаемо": эксперт прокомментировал отставки двух губернаторов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Отставки глав Магаданской области и Якутии Владимира Печеного и Егора Борисова были ожидаемы, при этом Кремль демонстрирует последовательность в логике принятия кадровых решений, считает эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.
Об отставках Печеного и Борисова стало известно в понедельник.
"Могу сказать, что это было ожидаемо, обе фамилии назывались", — сказал Слатинов РИА Новости.
По его словам, отставки, в том числе, связаны с результатами президентских выборов, которые прошли 18 марта.
Отставка в силу возраста
"В Магадане не было никаких претензий к губернатору, это отставка в силу возраста. Он устойчивый, не старался выпятить себя и оказаться на верхних строчках рейтинга, но и не падал на нижние строчки", — сказал Колядин.
Также эксперт поделился мнением о Сергее Носове, назначенном на место временно исполняющего обязанности губернатора.
"Он очень интересный человек, связан с большим бизнесом, активно участвовал в государственной деятельности. Принимал участие в выборах в думу Свердловской области, был вице-губернатором. В своё время конкурировал за пост руководителя Свердловской области… Магаданской области с ним повезло", —подытожил он.
Магаданская область
Как рассказал Печеный РИА Новости, он планирует остаться в регионе и помогать новому руководителю.
"Прошение об отставке я подал несколько раньше. Понимаю, что сейчас президент занимается формированием новых команд, и я намерен продолжать работать. Остаюсь в регионе и готов служить и помогать. Тем более что много было сделано за последние годы и есть еще много нереализованных планов", — заявил Печеный.
Якутия
Позже Путин принял его отставку и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Айсена Николаева, который занимал пост мэра Якутска.
Выборы глав Якутии и Магаданской области
"Выборы глав Якутии и Магаданской области состоятся в единый день голосования", — сказал агентству Шевченко.
Он отметил, что в Магаданской области выборы губернатора изначально были запланированы на 9 сентября, так как у губернатора истекал срок полномочий.
Замены в губернаторском корпусе продолжатся
"Это не единичный случай, замены в губернаторском корпусе продолжатся", — сказал собеседник агентства.
На прошлой неделе президент, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что надо продолжить линию на качественное обновление региональных команд. По его словам, на этом уровне во многом формулируется новая управленческая культура, современные подходы к решению экономических, социальных задач, складываются открытые форматы взаимодействия государства и общества.