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Политика

"Ожидаемо": эксперт прокомментировал отставки двух губернаторов

02:2929.05.2018
(обновлено: 02:49 29.05.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВладимир Печеный. Архивное фотоВладимир Печеный. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Отставки глав Магаданской области и Якутии Владимира Печеного и Егора Борисова были ожидаемы, при этом Кремль демонстрирует последовательность в логике принятия кадровых решений, считает эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.

Айсен Николаев. Архивное фото
© РИА Новости / Владислав Левочкин
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Об отставках Печеного и Борисова стало известно в понедельник.

"Могу сказать, что это было ожидаемо, обе фамилии назывались", — сказал Слатинов РИА Новости.

По его словам, отставки, в том числе, связаны с результатами президентских выборов, которые прошли 18 марта.

Отставка в силу возраста

Егор Борисов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Член правления Российской ассоциации политических консультантов политолог Андрей Колядин в разговоре с RT прокомментировал досрочную отставку губернатора Магаданской области.

"В Магадане не было никаких претензий к губернатору, это отставка в силу возраста. Он устойчивый, не старался выпятить себя и оказаться на верхних строчках рейтинга, но и не падал на нижние строчки", — сказал Колядин.

Также эксперт поделился мнением о Сергее Носове, назначенном на место временно исполняющего обязанности губернатора.

"Он очень интересный человек, связан с большим бизнесом, активно участвовал в государственной деятельности. Принимал участие в выборах в думу Свердловской области, был вице-губернатором. В своё время конкурировал за пост руководителя Свердловской области… Магаданской области с ним повезло", —подытожил он.

Магаданская область

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Владимир Печеный ушел в отставку по собственному желанию. Путин подписал указ о назначении врио губернатора мэра Нижнего Тагила Сергея Носова и уже провел с ним рабочую встречу.

Как рассказал Печеный РИА Новости, он планирует остаться в регионе и помогать новому руководителю.

"Прошение об отставке я подал несколько раньше. Понимаю, что сейчас президент занимается формированием новых команд, и я намерен продолжать работать. Остаюсь в регионе и готов служить и помогать. Тем более что много было сделано за последние годы и есть еще много нереализованных планов", — заявил Печеный.

Якутия

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Егор Борисов, возглавлявший Якутию восемь лет, в понедельник опубликовал пост в Instagram, в котором сообщил о решении уйти в отставку по собственному желанию. Он объяснил это тем, что в регионе назрел момент для ротации кадров.

Позже Путин принял его отставку и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Айсена Николаева, который занимал пост мэра Якутска.

Выборы глав Якутии и Магаданской области

Вид на город Магадан. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Крылов
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Новых глав Якутии и Магаданской области выберут в единый день голосования, 9 сентября, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

"Выборы глав Якутии и Магаданской области состоятся в единый день голосования", — сказал агентству Шевченко.

Он отметил, что в Магаданской области выборы губернатора изначально были запланированы на 9 сентября, так как у губернатора истекал срок полномочий.

Замены в губернаторском корпусе продолжатся

Звезда на Спасской башне Московского Кремля. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин/Антон Денисов
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Политологи оценили вероятность новых отставок губернаторов
Отставка губернатора Магаданской области не станет единичным случаем, замены в губернаторском корпусе продолжатся, сообщил РИА Новости источник в администрации президента РФ.

"Это не единичный случай, замены в губернаторском корпусе продолжатся", — сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе президент, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что надо продолжить линию на качественное обновление региональных команд. По его словам, на этом уровне во многом формулируется новая управленческая культура, современные подходы к решению экономических, социальных задач, складываются открытые форматы взаимодействия государства и общества.

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