В Мосгордуму внесли проект об отмене КОИБов на части избирательных участков

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Проект закона, предусматривающий отказ от применения комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) на части избирательных участков при проведении выборов или референдумов в Москве, внесен в Московскую городскую думу.

"Граждане России, включая лиц, присутствующих при установлении итогов голосования на избирательном участке, не имеют доступа к непосредственному контролю программно-аппаратной части использующихся на избирательных участках комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов)", — следует из пояснительной записки, опубликованной на сайте столичного парламента.

Отмечается, что для соблюдения принципа открытости и гласности выборов необходимо "исключить фактор недоверия граждан Российской Федерации, российских и международных наблюдателей к практике применения КОИБов", сделав непосредственный подсчёт голосов без использования технических средств обязательным хотя бы на 5% избирательных участков, участков референдума, на которых применяются КОИБы.

"Проведение дополнительного ручного подсчёта голосов одновременно с использованием технических средств подсчёта голосов, в том числе программно-технических комплексов обработки бюллетеней, обеспечит создание гарантий реализации избирательных прав граждан и непосредственного выражения власти народа, прописанного в Конституции Российской Федерации, и не потребует дополнительных расходов из бюджета города Москвы", — уточняется в записке.