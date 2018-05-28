Медведев распределил обязанности между своими заместителями

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, официально закрепляющий за 10 вице-премьерами нового кабмина их обязанности, распределение полномочий совпадает с озвученными ранее Медведевым планами.

Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов будет курировать в кабмине всю финансово-экономическую политику, включая нацпроекты по малому бизнесу, по занятости и по международной кооперации,

"Весь комплекс вопросов финансово-экономической политики, в том числе национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса и поддержки предпринимательской инициативы, а также реализация национальных программ в сферах развития международной кооперации и экспорта, повышения производительности труда и поддержки занятости", — говорится в документе.

Также Силуанов будет курировать в кабмине госрегулирование производства и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Татьяна Голикова на посту вице-премьера будет отвечать за контроль и надзор в сфере образования и науки, санитарно-эпидемиологический надзор, а также надзор в области защиты прав потребителей. Кроме того, в ее ведении будут нацпрограммы по демографии, здравоохранению, образованию и науке. Согласно документу, Голикова также будет курировать все "социальные вопросы от уровня жизни и доходов людей до трудовых отношений, пенсионное обеспечение, оборот лекарств, молодежную политику".

Вице-премьер РФ Максим Акимов будет курировать в кабмине выполнение нацрограммы "Цифровая экономика" и национального проекта по созданию безопасных и качественных автодорог, цифровизации государственного управления, в том числе вопросы предоставления госуслуг.

"Также в его сферу ответственности вошли транспорт, связь, инновации, вопросы, связанные с недвижимостью и интеллектуальной собственностью", — говорится в документе.

Алексей Гордеев в должности вице-премьера будет курировать в кабмине сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, биотехнологии и рыболовство, лесное хозяйство и лесопромышленный комплекс, природопользование, охрану окружающей среды и экологический надзор. Кроме того, в его ведении также будет работа по выполнению нацпроекта в сфере экологии.

Вице-премьер Юрий Трутнев займется социально-экономическим развитием Дальнего Востока и развитием российской Арктики.

Как и сообщалось ранее, Юрий Борисов на посту вице-премьера будет курировать вопросы ОПК, Дмитрий Козак — промышленность, топливно-энергетический комплекс, техрегулирование и технадзор, а Ольга Голодец займется вопросами культуры, спорта, туризма.

Виталий Мутко на посту вице-премьера в рамках реализации нацпроекта займется жильем и городской средой, строительством и ЖКХ, жилищной политикой, развитием регионов. Кроме того, согласно документу, Мутко также будет курировать сотрудничество с республиками Абхазия и Южная Осетия" и "национальную политику и национальные отношения в целом".

Константин Чуйченко в должности вице-премьера и руководителя аппарата правительства будет курировать планирование работы кабмина, контроль за исполнением решений, эффективностью работы федеральных органов исполнительной власти, вопросы госслужбы.

"Планирование работы правительства, контроль за исполнением решений, контроль за эффективностью работы федеральных органов исполнительной власти, вопросы госслужбы, организация законопроектной деятельности, работа межправкомиссии, вопросы органов юстиции, правоохранительных органов, взаимодействие с органами судебной власти и прокуратурой", — говорится в документе.

Помимо этого, он будет заниматься госполитикой в сфере массовых коммуникаций и СМИ, отвечать за контрольно-надзорную деятельность и совершенствование системы корпоративного управления.