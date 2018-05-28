Медведев распределил обязанности между своими заместителями

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, официально закрепляющий за 10 вице-премьерами нового кабмина их обязанности, распределение полномочий совпадает с озвученными ранее Медведевым планами.
"Весь комплекс вопросов финансово-экономической политики, в том числе национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса и поддержки предпринимательской инициативы, а также реализация национальных программ в сферах развития международной кооперации и экспорта, повышения производительности труда и поддержки занятости", — говорится в документе.
Также Силуанов будет курировать в кабмине госрегулирование производства и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Вице-премьер РФ Максим Акимов будет курировать в кабмине выполнение нацрограммы "Цифровая экономика" и национального проекта по созданию безопасных и качественных автодорог, цифровизации государственного управления, в том числе вопросы предоставления госуслуг.
"Также в его сферу ответственности вошли транспорт, связь, инновации, вопросы, связанные с недвижимостью и интеллектуальной собственностью", — говорится в документе.
Вице-премьер Юрий Трутнев займется социально-экономическим развитием Дальнего Востока и развитием российской Арктики.
Как и сообщалось ранее, Юрий Борисов на посту вице-премьера будет курировать вопросы ОПК, Дмитрий Козак — промышленность, топливно-энергетический комплекс, техрегулирование и технадзор, а Ольга Голодец займется вопросами культуры, спорта, туризма.
Виталий Мутко на посту вице-премьера в рамках реализации нацпроекта займется жильем и городской средой, строительством и ЖКХ, жилищной политикой, развитием регионов. Кроме того, согласно документу, Мутко также будет курировать сотрудничество с республиками Абхазия и Южная Осетия" и "национальную политику и национальные отношения в целом".
"Планирование работы правительства, контроль за исполнением решений, контроль за эффективностью работы федеральных органов исполнительной власти, вопросы госслужбы, организация законопроектной деятельности, работа межправкомиссии, вопросы органов юстиции, правоохранительных органов, взаимодействие с органами судебной власти и прокуратурой", — говорится в документе.
Помимо этого, он будет заниматься госполитикой в сфере массовых коммуникаций и СМИ, отвечать за контрольно-надзорную деятельность и совершенствование системы корпоративного управления.