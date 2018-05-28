Путин распорядился провести торжественный прием в Кремле в честь Дня России

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин распорядился провести торжественный прием в честь Дня России в Кремле 12 июня, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В связи с празднованием Дня России провести 12 июня 2018 года в Московском Кремле торжественный прием, пригласив на него до 1,5 тысячи человек", — говорится в распоряжении.

Согласно документу, на прием должны быть приглашены члены правительства РФ, представители Совета Федерации и Государственной думы, федеральных органов исполнительной и судебной власти, а также представители конфессий, общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства, главы дипломатических представительств, аккредитованных в РФ.

Путин также поручил администрации президента РФ, ФСО и Управлению делами президента обеспечить организацию приема.