Путин включил нового главу МЧС в состав Совета Безопасности

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав Совета Безопасности главу МЧС Евгения Зиничева, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Включить в состав Совета Безопасности Российской Федерации в качестве члена этого совета Зиничева Евгения Николаевича — министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", — говорится в тексте указа.

Также в документе сообщается, что президент исключил из состава Совбеза бывшего постоянного представителя президента в ЦФО Алексея Гордеева и экс-главу МЧС Владимира Пучкова.

Указы о составе нового правительства, в соответствии с которыми главой МЧС России был назначен Зиничев, сменивший на этом посту Пучкова, был подписан президентом России 18 мая. Постпред президента РФ в Центральном федеральном округе Гордеев в новом составе правительства стал вице-премьером.