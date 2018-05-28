Тимакова объяснила принцип распределения полномочий вице-премьеров

ГОРКИ, 28 мая — РИА Новости. Распределение полномочий вице-премьеров — это распределение их ответственности за выполнение национальных программ и проектов, определенных в майском указе президента РФ, заявила журналистам пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова.

"Распределение полномочий вице-премьеров — это распределение ответственности вице-премьеров за выполнение национальных программ и проектов, определенных в майском указе. Главная задача, которая поставлена президентом перед новым правительством, — это достижение тех показателей, которые содержатся в этом указе. Соответственно, главная задача вице-премьеров в новом правительстве будет — работа по достижению этих принципиально новых целей", — сказала Тимакова журналистам.

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый майский указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%. Для его реализации потребуется дополнительно 8 триллионов рублей бюджетных расходов.