Путин встретится с премьером Болгарии 30 мая

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 мая встретится с премьер-министром Болгарии, будут обсуждены международные вопросы и двустороннее сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля.

"Тридцатого мая 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с премьер-министром Республики Болгарии Бойко Борисовым, который будет находиться в России с рабочим визитом", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в ходе переговоров планируется рассмотреть проблематику дальнейшего развития российско-болгарского сотрудничества и актуальные международные вопросы.