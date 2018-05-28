Мутко будет заниматься национальной политикой и жильем

© РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк Голикова будет курировать надзор в сфере образования и науки, санэпиднадзор Виталий Мутко на посту вице-премьера в рамках реализации нацпроекта займется жильем и городской средой, строительством и ЖКХ, жилищной политикой, развитием регионов, говорится в распределении обязанностей между вице-премьерами, утвержденном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Вице-премьер, согласно документу, будет заниматься также "сотрудничеством с республиками Абхазия и Южная Осетия", курировать "национальную политику и национальные отношения в целом".