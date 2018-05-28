Путин отправил в отставку губернатора Магаданской области

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку по собственному желанию губернатора Магаданской области Владимира Печеного и подписал указ о назначении Сергея Носова временно исполняющим обязанности главы этого региона, сообщила пресс-служба Кремля.

"Принять отставку губернатора Магаданской области Печеного В.П. по собственному желанию", — отмечается в документе.

"Назначить Носова Сергея Константиновича временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Магаданской области", — говорится в указе.

Носов до этого назначения являлся главой администрации Нижнего Тагила.