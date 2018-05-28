Губернатор Магаданской области отказался комментировать слухи об отставке

МАГАДАН, 28 мая — РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный отказался подтверждать или опровергать информацию в СМИ о своей скорой отставке.

В понедельник газета " Коммерсант " сообщила о возможном скором уходе Печеного в отставку. По данным местных СМИ, на его место прочат мэра Нижнего Тагила Сергея Носова.

"Я очень сдержанно это откомментирую, потому что определенный порядок, который есть для того, чтобы участвовать в выборах Магаданской области, определен законом Магаданской области. Это действительно выдвижение от партий. В данном случае, если говорить о "Единой России" — это проведение предварительного голосования, которое в определенном порядке определяется региональным политсоветом и генеральным. Насколько я знаю, такие процедуры пока не объявлены, а свое решение я сегодня комментировать не буду", — сказал Печеный на брифинге в понедельник.