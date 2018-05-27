Собянин объяснил, почему вновь идет на выборы мэра Москва

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что хочет баллотироваться на предстоящие выборы мэра столицы, чтобы не оставлять ее "недописанной картиной".

"Как недописанная картина, работа, не доделанная до конца, не приносит удовлетворения ни тебе, ни тем, ради кого она делается — москвичам, хотя самая трудная и болезненная часть уже позади", — написал Собянин на своем сайте.

Он пояснил, что из-за необходимости решать большое количество задач и огромного масштаба города, каждому его сменщику потребуется немало времени, чтобы разобраться в этом "огромном хозяйстве".

Он также считает, что у нового мэра могут быть другие приоритеты, и тогда есть вероятность, что начинания Собянина "превратятся в "долгострой" или даже пойдут вспять".

"Я очень боюсь этого и чувствую огромную ответственность за то, что происходит, и за то, что будет происходить в ближайшие годы. Я хочу, чтобы Москва использовала свой шанс и, не останавливаясь на достигнутом, но отталкиваясь от созданного фундамента, сделала следующий шаг не назад, не в сторону, а вперед", — добавляет мэр столицы.

Собянин 26 мая объявил, что намерен баллотироваться на выборах главы города в сентябре 2018 года. Выборные кампании различных уровней традиционно пройдут в РФ в единый день голосования — второе воскресенье сентября.