Собянин объяснил, почему вновь идет на выборы мэра Москва

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что хочет баллотироваться на предстоящие выборы мэра столицы, чтобы не оставлять ее "недописанной картиной".
Он пояснил, что из-за необходимости решать большое количество задач и огромного масштаба города, каждому его сменщику потребуется немало времени, чтобы разобраться в этом "огромном хозяйстве".
Он также считает, что у нового мэра могут быть другие приоритеты, и тогда есть вероятность, что начинания Собянина "превратятся в "долгострой" или даже пойдут вспять".
Собянин 26 мая объявил, что намерен баллотироваться на выборах главы города в сентябре 2018 года. Выборные кампании различных уровней традиционно пройдут в РФ в единый день голосования — второе воскресенье сентября.