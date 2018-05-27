Министр иностранных дел Греции в июне посетит Москву

АФИНЫ, 27 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас в июне посетит Москву, сообщило греческое внешнеполитическое ведомство.

"В июне греческий министр иностранных дел по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова посетит Москву", — говорится в поступившей в РИА Новости программе встреч министра.

Ранее Котзиас сообщал, что визит в Россию планируется в августе или в сентябре.