Клинцевич оценил работу Собянина на посту мэра Москвы

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Москва благодаря мэру Сергею Собянину за последние годы очень сильно преобразилась, заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя намерение нынешнего градоначальника вновь баллотироваться на этот пост.
"За Сергея Семеновича агитируют, прежде всего, его дела. За последние годы Москва очень изменилась. Люди, которые побывали в нашей столице последний раз лет десять назад, просто не узнают ее. Но город не просто изменился, он похорошел", — написал Клинцевич в Facebook.
Выборные кампании различных уровней традиционно пройдут в РФ в единый день голосования — второе воскресенье сентября.