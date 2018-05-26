Клинцевич оценил работу Собянина на посту мэра Москвы

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Москва благодаря мэру Сергею Собянину за последние годы очень сильно преобразилась, заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя намерение нынешнего градоначальника вновь баллотироваться на этот пост.

Собянин в субботу заявил о своем участии в выборах мэра столицы в сентябре текущего года.

"За Сергея Семеновича агитируют, прежде всего, его дела. За последние годы Москва очень изменилась. Люди, которые побывали в нашей столице последний раз лет десять назад, просто не узнают ее. Но город не просто изменился, он похорошел", — написал Клинцевич в Facebook.

Сенатор отметил, что последние годы для властей Москвы были непростыми в связи с усиливающейся миграцией, однако они смогли "поддерживать необходимый баланс". Клинцевич также подчеркнул, что Москва своим нынешним обликом и перспективами дальнейшего развития соответствует статусу "столицы великой державы, которой была и всегда будет Россия".

Выборные кампании различных уровней традиционно пройдут в РФ в единый день голосования — второе воскресенье сентября.