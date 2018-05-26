В Госдуме оценили работу Собянина на посту мэра Москвы

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Сергей Собянин за время пребывания на посту мэра Москвы сделал немало для города, поэтому его шансы стать вновь избранным выше, чем у других кандидатов, считает депутат Госдумы Николай Харитонов (КПРФ).

В субботу Собянин объявил, что намерен баллотироваться на выборах главы города в сентябре 2018 года.

"Он спокойный, активный, не шумит, сильно не пиарится. Я думаю, что у любого, кто стартует, шансы есть, но я думаю, что у него в какой-то степени увереннее шансы. Все-таки он за эти годы в Москве немало сделал", — сказал РИА Новости Харитонов.

По мнению парламентария, Москва за время работы Собянина на посту мэра столицы похорошела, и его команда заметно работает.

"Без преувеличения, Москва похорошела по крайней мере, пусть до всех углов и переулков не дошли, но похорошела. Это не отнимешь. Я 28 лет в Москве, поверьте мне, я помню и после 1990-х годов, при Попове Гавриле Харитоновиче что было, все я помню… Но (у Собянина на посту мэра Москвы) появились возможности, финансы, команда, видимо, неплохая подобралась, работают заметно", — отметил депутат.