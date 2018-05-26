Собянин намерен баллотироваться на выборах мэра Москвы

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что намерен баллотироваться на выборах главы города в сентябре 2018 года.

"Я хочу, чтобы мы вместе продолжили эту работу. Я решил выдвинуть свою кандидатуру в мэры Москвы!" — сказал он на праздновании дня рождения проекта "Активный гражданин".

"Я надеюсь, что москвичи поддержат меня", — заявил Собянин.

Выборные кампании различных уровней традиционно пройдут в РФ в единый день голосования — второе воскресенье сентября.

Ранее о своем намерении принять участие в выборах мэра Москвы в качестве самовыдвиженца заявил журналист Антон Красовский. Также выдвинуть кандидата планирует Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, им станет заместитель председателя центрального совета партии, глава комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков. Кроме того, "Альянс зеленых" на собрании местного отделения партии, которое состоится 23 июня, выдвинет кандидатом председателя партии Александра Закондырина.

Голосование на праймериз "Яблока" по выдвижению кандидата в мэры Москвы от партии пройдет с 27 по 29 мая, в центральном офисе партии. КПРФ еще обсуждает возможных претендентов на пост мэра Москвы, решение о кандидате будет приниматься на тайной конференции, которая запланирована на июнь.