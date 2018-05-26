В правительство внесли проекты о регулировании оборота электронных сигарет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Законопроекты о регулировании в России оборота инновационной табачной продукции в конце апреля были внесены в правительство, сообщил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"Мы рассчитываем, что в ближайшее время законопроекты будут внесены в Госдуму", — добавил он.
Минпромторг указывал, что одна из основных целей, которую ставят перед собой проекты — оградить несовершеннолетних от использования никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина. Один из проектов вводит ряд ограничений на курение никотиносодержащих изделий. Например, их нельзя будет курить в самолетах и в общественном транспорте, на детских площадках и в лифтах домов. Однако альтернативное курение с разрешения работодателя предлагается разрешить на рабочих местах.
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