Собянин попросил правительство обсудить готовящиеся реформы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Мер Москвы Сергей Собянин попросил правительство России, которое глава Счетной палаты Алексей Кудрин сравнил с готовящимся к прыжку тигром, прежде, чем прыгать, обсудить свои представления о дальнейшей работе по реализации задач, поставленных президентом страны.

Кудрин на ПМЭФ сравнил новое правительство РФ с тигром, который готовится к прыжку. По его словам, в майском указе президента даны очень амбициозные задачи, а правительство пред реализацией этих задач выжидает, как на них ответить.

"Алексей Леонидович (Кудрин) назвал правительство спящим тигром, который готовится к прыжку. У меня большая просьба к моим коллегам — прежде, чем прыгнуть, давайте мы так сядем кружком и поговорим, что у каждого министра свое представление об этом прыжке",- сказал Собянин на завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.

По его мнению, в правительстве работают очень ответственные люди, которые хотят отвечать за все, что происходит в стране. "Это на самом деле правильно, но зачастую мы эту ответственность видим в том, чтобы продолжить процессы, которые происходят в нашей огромной стране, отрегулировать так, чтобы из одного кабинета все было видно и расчищено по линейке и по квадратикам. Должен сказать, что мы в этом преуспели: у нас земельное, градостроительное, финансовое, бюджетное законодательство уже зарегулировано — так, что там полный порядок", — отметил Собянин.

"Вы знаете, что полный порядок очень близок к полному беспорядку: это означает, что любые действия, которые зарегулированы на самом высоком уровне реализовать становится практически невозможно. Не потому что законодательство плохо – в каждом деле есть свои нюансы, тонкости. Регулировать на уровне федерального законодательства и производить изменения чрезвычайно сложно", — добавил он.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.