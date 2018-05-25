Ройзман ушел в отставку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Депутаты городской думы Екатеринбурга на внеочередном заседании приняли отставку Евгения Ройзмана с поста мэра.

За проголосовали 25 депутатов из 33, шесть были против.

Сам Ройзман на заседание не пришел.

Кроме того, депутаты приняли изменения в устав города об отмене прямых выборов мэра.

Во вторник Ройзман заявил, что не будет предлагать на повестку думы Екатеринбурга вопрос о внесении изменений в устав города, где была бы прописана отмена выборов главы Екатеринбурга. После этого он объявил о своей отставке. До осенних выборов исполнять обязанности мэра будет зампредседателя думы Виктор Тестов.

Дальнейшие планы

Позднее Евгений Ройзман сообщил, что у него "самые разнообразные" планы по поводу своей политической карьеры. Он добавил, что будет востребован в этом качестве.

Также он заявил, что после отставки будет заниматься развитием хосписа.

"С того момента, как четвертый этаж открыли, 400 тысяч в месяц мне надо находить только на хоспис. Это же независимо от должности. И фонд Ройзмана работает", — сказал политик.