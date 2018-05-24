Макрон уверен, что Россия и Франция могут сотрудничать по ключевым вопросам

СТРЕЛЬНА, 24 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что Париж и Москва могут работать сообща и совместно решать ключевые проблемные вопросы мировой политики, такие как Украина, Сирия и Иран.

"Я думаю, что сегодня настал такой момент, когда мы, две страны, у которых особый статус, поскольку мы являемся постоянными членами Совета безопасности ООН, у нас очень крепкие, глубокие исторические связи, у нас очень крепкие связи и в сфере международной политики, я считаю, что благодаря всему этому мы можем найти решения и работать сообща по всем направлениям, будь то Украина, Ближний Восток, Иран, Сирия, как мы представляем себе многосторонний подход к международной политике", — заявил он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Макрон выразил уверенность, что две стороны будут работать сообща для нахождения совместных инициатив по этим проблемным вопросам.