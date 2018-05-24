С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Юнус-Бек Евкуров заявил, что готов в третий раз возглавить Ингушетию, если президент России предложит его кандидатуру для голосования в парламенте.

"Да, если будет предложено руководством страны, то я готов. Я готов на любом направлении работать, и на этом в том числе", — сказал Евкуров РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

Евкуров родился в июле 1963 года. Согласно сайту администрации Ингушетии, он служил на различных командных должностях в Вооруженных силах России, а в 2000 году получил звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания на территории Косово. В октябре 2008 года по представлению президента РФ Дмитрия Медведева Евкуров был наделен полномочиями президента Ингушетии сроком на пять лет, а в сентябре 2013 года депутаты республиканского парламента переизбрали его главой республики на второй срок, который истекает в 2018 году.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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